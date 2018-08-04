السجن وعدم التعرض لسيدة سبت ابنة عمها على ” الواتساب ” بجدة

نايف السالم(صدى):

قضت المحكمة العامة بجدة، بسجن سيدة قامت بشتم ابنة عمها بسبب خلافات عائلية على تطبيق ” واتساب ” 10 أيام، وذلك بعدم تقدم الأخيرة بشكوى ضد قريبتها.

وقدمت ابنة عم السيدة صور للرسائل التي بينهما والتي سبتها فيها قائله ” تعلمي الوفاء من الكلاب ” ، وعبارات أخرى جارحة، وتمسكت مقدمة الشكوى بحقها في مجازاة ابنة عمها بالرغم من منح المحكمة عدة فرص للصلح.

وأكدت مقدمة الشكوى أنها تلقت رسائل بذيئة من ابنة عمها، ردًا منها على خلافات ومشاكل عائلية.

ومن جانبها صادقت محكمة الاستئناف على صك الحكم الصادر عن محكمة جدة بالسجن 10 أيام وعدم تعرض أيًا منهما للأخرى بالأذى.