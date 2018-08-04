بالفيديو.. انسحاب لاعبي الوطني لتنس الريشة الطائرة أمام إسرائيل
انسحب لاعبي المنتخب الوطني لتنس الريشة الطائرة معاذ صالح العباسي الغامدي ونواف محمود العباسي الغامدي، أمام لاعبي المنتخب الصهيوني المقامة في أوكرانيا.
وجاء انسحاب اللاعبين بتوجيه من الاتحاد السعودي للريشة الطائرة وبناءً على رغبة اللاعبين أيضًا، للتأكيد على رفض المملكة والعرب الاعتراف بالاحتلال الصهيوني إسرائيل.
زائر[ عدد التعليقات: 534 ] نشر منذ 12 دقيقة
جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم ، والله لو لم تحققوا شيئاً في حياتكم يكفيكم هذا الموقف الشجاع تجاه الصهاينة القذرين ، أقف لكم احتراماً .