مواطنة تنقذ حياة سيدة على متن رحلة جوية

عادل الحربي (صدى):

تمكنت ممرضة سعودية من إنقاذ حياة سيدة، بعد تعرضها لأزمة صحية خلال سفرها على متن رحلة طارئة الخطوط الجوية السعودية من الرياض إلى بيشة.

وأوضح زوج الممرضة أنه أثناء سفرها على ذات الرحلة فوجئت بطلب ملاحي الطائرة بمساعدة من لديه قدرة وخبرة طبية لمريضة تعرضت لوعكة صحية، لافتًا إلى أنها تعمل في أحد مراكز الرعاية الصحية بمحافظ سبت العلاية.

وأضاف أن زوجته بادرت بمساعدة المريضة وقامت بإجراءات طبية ساهمت في إنقاذ حياتها، لافتًا إلى أن المريضة فقدت وعيها فقامت لإعطائها أكسجين على الفور وقياس الضغط وفحص نسبة سكر الدم وعمل ما يلزم.

كما أشار إلى أنها تابعت حالة المريضة باستمرار حتى هبوط الطائرة في وجهتها لتمكينها من تجاوز الأزمة، كما رافقتها للعيادة الطبية بالمطار.