ضرب وتعذيب لطفلة تناولت قطعة حلوى دون إذن مخدومها
تحفظت نيابة العلمين في مصر، أمس الجمعة، على رب أسرة أقدم على تعذيب طفلة تعمل لديهم خادمة لسبب غريب، حيث تم إداع الطفلة في أحد دور الرعاية.
وأوضح أدمن صفحة ” أطفال مفقودة ” على الفيس بوك رامي الجبالي، أن الطفلة ” شيماء ” صاحبة الـ9 سنوات أقرت بتعرضها للضرب على مدار عام كامل أثناء خدمتها لتلك الأسرة في أحد الفيلات بالحي السادس في العبور.
وأضاف ” الجبالي ” أن الطفلة رافقتهم للساحل الشمالي لتقضية العطلة، لكنها تعرضت للضرب والتعذيب من قبل رب الأسرة بسبب تناولها ” قطعة حلوى ” دون إذنه، ثم تمكنت من الهرب ولجأت لأفراد أمن القرية لحمايتها منه.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18590 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يقصف عمره الحقير البخيل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31839 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله يكسر يده😡