ضرب وتعذيب لطفلة تناولت قطعة حلوى دون إذن مخدومها

القاهرة(صدى):

تحفظت نيابة العلمين في مصر، أمس الجمعة، على رب أسرة أقدم على تعذيب طفلة تعمل لديهم خادمة لسبب غريب، حيث تم إداع الطفلة في أحد دور الرعاية.

وأوضح أدمن صفحة ” أطفال مفقودة ” على الفيس بوك رامي الجبالي، أن الطفلة ” شيماء ” صاحبة الـ9 سنوات أقرت بتعرضها للضرب على مدار عام كامل أثناء خدمتها لتلك الأسرة في أحد الفيلات بالحي السادس في العبور.

وأضاف ” الجبالي ” أن الطفلة رافقتهم للساحل الشمالي لتقضية العطلة، لكنها تعرضت للضرب والتعذيب من قبل رب الأسرة بسبب تناولها ” قطعة حلوى ” دون إذنه، ثم تمكنت من الهرب ولجأت لأفراد أمن القرية لحمايتها منه.