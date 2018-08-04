تحذير من أمطار رعدية ورياح نشطة بـ5 مناطق
أطلق نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تحذيره على 5 مناطق من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وزخات من البرد.
وأوضح الإنذار أن مناطق ” نجران، الباحة ومكة المكرمة ” تشهد حالة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.
وأضاف أن الحالة تبدأ في الـ11:00 صباحًا حتى الـ11 مساءً في نجران، بينما تبدأ في كلًا من ” مكة والباحة ” في الـ10:00 صباحًا وحتى الـ11 مساءً.
كما حذر مناطق ” جازان وعسير ” ، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول، على أن تبدأ الحالة في الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.
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