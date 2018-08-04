آل الشيخ يشن هجوم حاد على طه إسماعيل وفضل ومتعب

طلال الغامدي(صدى):

هاجم رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، منتدي تجربة نادي بيراميدز في الدوري المصري.

وعبر ” آل الشيخ ” في تصريحات تلفزيونية عن غضبه من منتقدي هذه التجربة، قائلًا ” مندهش من هجوم البعض على نادي بيراميدز خاصة عندما يأتي الأمر من قنوات أخرى ناقلة للدوري ” .

وأوضح أن طة إسماعيل ينتقد ” بيراميدز ” دون مبرر واضح ويرى أنه ليس استثمارًا، بالإضافة إلى مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري محمد فضل الذي يهاجمنا رغن سعيه للعمل في القناة من قبل.

وعن مهاجم الأهلي السابق عماد متعب، أشار ” آل الشيخ ” إلى أنه سبق ورفض تنظيم مباراة اعتزال متعب وهو ما دفعه إلى مطالبة الجماهير عبر حسابه عدم تغيير مبادئها ردًا على شعار بيراميدز.