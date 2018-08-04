بالصور.. ” كالقطة التي تأكل صغارها ” .. أم تلقى أولادها من نافذة المنزل

بكين(صدى):

أقدمت سيدة صينية على فعل غريب، حيث ألقت أولادها من شرفة المنزل لحمايتهم من الحريق الذي تعرض له منزلهم، مطبقه المثل المعروف ” القطة تأكل صغارها ” .

وفي التفاصيل، نشب حريق في منزل الأم وأولادها الواقع في الطابق الرابع ببناية سكنية في مقاطعة خنان شرقي الصين، لتضحى الأم بحياتها وتستسلم للحريق لحماية أولادها.

وقررت الأم التخلق من أولادها بإلقائهم من الشرفة بدلًا من تعرضهم للحرق، فعند تصاعد الدخان من المنزل استغاثت الأم بالجيران وألقت لهم عدة ملايات لتلقي أبنائها عليهم.

وبالفعل تفاعل الجيران في الشارع مع الأم واستخدموا الملايات لإنقاذ الأبناء بعد ربطهم في بعض، ولكن تعرض أحد أطفالها إلى كسر في الساق.

فيما واجهت الأم النيران وحدها حتى وصول الإسعاف والإطفاء، لتلقي حتفها في النهاية عقب وصولها المستشفى.