ساتورب: 5 وظائف إدارية وفنية شاغرة بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” أرامكو ” توتال للتكرير والبتروكيماويات ساتورب، اليوم الجمعة، عن توافر عدد من الوظائف الإدارية والفنية لحمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من أمس الخميس، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” رئيس أمن المعلومات، مدير الشبكات والاتصالات، أخصائي بيئة، مشرف التطوير الوظيفي، مساح بحري.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنّه للتقديم ولمعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجي الدخول على الرابط هنـــــا .