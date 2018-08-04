بالصور.. الأمومة لم تمنع السعوديات من فوزهن بهاكاثون الحج

علي القحطاني(صدى):

فى لفتة رائعة تدل علي العزيمة والإرادة، تمكنت عدسة الكاميرا من إلتقاط عدد من الصور لمواطنات سعوديات لم تمنعهن الأمومة من ممارسة هوايتهن وتحقيق حلمهن، بالمشاركة والفوز في نهائي مسابقة هاكاثون الحج.

هذا وقد فاز فريق ترجمان بالمركز الأول في أكبر هاكاثون في الشرق الأوسط، والمكون من عدد من الشابات السعوديات، واللاتي حضرن مساء اليوم الحفل الختامي لـ هاكاثون الحج ، الذي أقامه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة بجدة. ودخلت المملكة لموسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن تمكن هاكاثون الحج، من كسر الرقم القياسي كأكبر عدد من المشاركين في العالم بتسجيله لـ 2950 مشاركاً.