بالصور.. الأمومة لم تمنع السعوديات من فوزهن بهاكاثون الحج
فى لفتة رائعة تدل علي العزيمة والإرادة، تمكنت عدسة الكاميرا من إلتقاط عدد من الصور لمواطنات سعوديات لم تمنعهن الأمومة من ممارسة هوايتهن وتحقيق حلمهن، بالمشاركة والفوز في نهائي مسابقة هاكاثون الحج.
هذا وقد فاز فريق ترجمان بالمركز الأول في أكبر هاكاثون في الشرق الأوسط، والمكون من عدد من الشابات السعوديات، واللاتي حضرن مساء اليوم الحفل الختامي لـ هاكاثون الحج ، الذي أقامه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة بجدة. ودخلت المملكة لموسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن تمكن هاكاثون الحج، من كسر الرقم القياسي كأكبر عدد من المشاركين في العالم بتسجيله لـ 2950 مشاركاً.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31828 ] نشر منذ 50 دقيقة
ياريتنا أعطينا المرأه أهتمام أكثر من أول
صدقنا الصحويين ولن تقودي ومدري وشو!
هذي هي المرأه السعودية
أثبتت وبجدارة
قوتها وأظهرت أبداعاتها وبهرت العالم كله
للأمام يابنات للأمام👏👏👏
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 28 دقيقة
والسبب أهل البدو والقرويين وأصحاب الفكر الدينى المنحرف .. مثل أسامة بن لادن وأعوانة .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 5 دقائق