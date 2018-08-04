مراكز عبور في محايل عسير تعلن عن وظائف شاغرة للنساء
كشفت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “ عبور ” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة-عن توفر وظائف شاغرة للنساء ” مقيمين – مواطنين ” ؛ للعمل بفروع المجموعة في محافظة محايل عسير.
وقالت إن الوظائف ؛ لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم فأدنى، بعدد من التخصصات.
وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتية:
. ممرضة.
. عاملات (نظافة- ورعاية شخصية).
وأوضحت المجموعة أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي هنـــا .
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