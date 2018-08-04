مراكز عبور في محايل عسير تعلن عن وظائف شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “ عبور ” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة-عن توفر وظائف شاغرة للنساء ” مقيمين – مواطنين ” ؛ للعمل بفروع المجموعة في محافظة محايل عسير.

وقالت إن الوظائف ؛ لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم فأدنى، بعدد من التخصصات.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتية:

. ممرضة.

. عاملات (نظافة- ورعاية شخصية).

وأوضحت المجموعة أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي هنـــا .