الجوازات ترد على سؤال مواطن أراد اصطحاب الخادمة مع عائلته خارج المملكة
تفاعل الحساب الرسمي للجوازات مع سؤال مواطن أراد اصطحاب الخادمة مع عائلته خارج المملكة.
ووجه المواطن سؤالا لحساب الجوازات عبر تويتر تضمن : ” لدي خادمه فلبينية ابي أخذها مع الأهل للبحرين ايش الإجراءات المطلوبة وهل الإقامة لها صلاحية معينة أو لا وهل أقدر أخلص التأشيرة من أبشر أو لازم أروح جوازات الرياض وشكراً؟ ” .
وبدوره، رد حساب الجوازات على السؤال قائلاً: “ أهلاً بك، من اختصاص إدارة الجوازات إصدار تأشيرة الخروج والعودة غير ذلك يرجى مراجعة ممثلية الدولة المراد السفر لها لإفادتك ” .
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