الجوازات ترد على سؤال مواطن أراد اصطحاب الخادمة مع عائلته خارج المملكة

علي القحطاني(صدى):

تفاعل الحساب الرسمي للجوازات مع سؤال مواطن أراد اصطحاب الخادمة مع عائلته خارج المملكة.

ووجه المواطن سؤالا لحساب الجوازات عبر تويتر تضمن : ” لدي خادمه فلبينية ابي أخذها مع الأهل للبحرين ايش الإجراءات المطلوبة وهل الإقامة لها صلاحية معينة أو لا وهل أقدر أخلص التأشيرة من أبشر أو لازم أروح جوازات الرياض وشكراً؟ ” .

وبدوره، رد حساب الجوازات على السؤال قائلاً: “ أهلاً بك، من اختصاص إدارة الجوازات إصدار تأشيرة الخروج والعودة غير ذلك يرجى مراجعة ممثلية الدولة المراد السفر لها لإفادتك ” .