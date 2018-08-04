بالصور.. ضبط عمالة مخالفة تحضر الوجبات بمنزل شعبي بـ ” العوالي “
تواصل الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق وشرطة المدينة، جهودهما لضبط المخالفات ورصد العمالة المخالفة.
وفي هذا السياق ضبطت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق وقوة المهمات والواجبات بشرطة المنطقة وبلدية العوالي عمالة مخالفة تقوم بإعداد وتحضير الوجبات للزوار بمنزل شعبي بحي الدويخلة.
كما جرى ضبط بطاقات جامعية وصراف داخل المنزل، وتم تسليم العمالة للجهات المختصة.
فهد[ عدد التعليقات: 1843 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لا يوفقهم
نوير[ عدد التعليقات: 1064 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل
مغرد[ عدد التعليقات: 2064 ] نشر منذ 1 ساعة
امنوعوا العماله وخصوصا وقت الحج من مكه خلاص لا يفتحون مطا عم تقتصر على السعوديين اغلب الا جا نب ترا ما تستفيد منه الدوله بدله على ظهره 4 سنوات ما يغيرها والفلوس يحولها بلده ويا كثر العماله السا ئيه يدورون بالشوار نريد بلدنا يتطور ما نبى هاه العماله الى شغاله بمطا عم صغيره او بقا لات