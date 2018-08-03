أمير منطقة حائل يقوم بواجب العزاء في وفاة محافظ الشملي

حائل(صدى):

قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم بزيارة عزاء ومواساة لمنزل محافظ الشملي علي بن رشود الجارالله – رحمة الله -.

والتقى سموه بأشقاء الفقيد، وتحدث سموه عن مكانة الفقيد وإخلاصه لوطنه وقيادته وسيرته الطيبة وعلاقاته الوثيقة بالجميع.

وقال أمير منطقة حائل ” جئت أتلقى العزاء به ولست معزيًا فحزننا جميعًا على رحيله عميق ولكننا ولله الحمد رزقنا أيمانًا بالمولى القدير وبالقدر خيره وشره”.

وأضاف سموه إن الوطن يفخر بأبنائه الأوفياء، وأن القيادة الحكيمة والشعب روح وجسد واحد، سائلاً الله بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

حضر العزاء مدير مرور منطقة حائل العقيد دحيم بن سالم الشبرمي وعدد من المسؤولين .