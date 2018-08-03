التصنيع الوطنية: وظائف هندسية وإدارية شاغرة في الجبيل وينبع

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية، اليوم الجمعة، عن توافر عدد من الوظائف الهندسية وفنية لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة وإحدى الشركات التابعة لها في كل من الجبيل، وينبع.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من أمس الخميس، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية ” فني ثالث- صيانة ميكانيكية، مهندس- معدات الوقاية من الحرائق، فني ثالث- صيانة كهربائية (ينبع)، مهندس- مراقبة العمليات (الجبيل).

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط هنـــا .