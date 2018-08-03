ناقل إكسبرس تعلن عن وظائف شاغرة للرجال
كشفت شركة ناقل إكسبرس “ Naqelexpress ” – ، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، للعمل في فروع الشركة بالرياض.
وأوضحت الشركة المتخصصة في مجال خدمات النقل والتوصيل والإمدادات اللوجستية، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات.
وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتية:
. مراقب الائتمان.
. تنفيذي مبيعات (عدد وظيفتين).
وقالت إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2018م.
وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل هنـــا .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 13 دقيقة
على وزير العمل ” الله لايوفقة ” فتح أبواب العمل للشباب السعودى بوظائف العمل الإدارية والفنية المتوفرة بالأف للشباب وهى تدعم القضاء على البطالة مثل شركات ” DHL دى إتش إل – ARAMEX أرامكس – UPS يو بى إس _ SMSA سمسا فيد إكس _ وغيرها تحصل على المليارات من دخل إقتصاد السعودية .