ناقل إكسبرس تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ناقل إكسبرس “ Naqelexpress ” – ، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، للعمل في فروع الشركة بالرياض.

وأوضحت الشركة المتخصصة في مجال خدمات النقل والتوصيل والإمدادات اللوجستية، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتية:

. مراقب الائتمان.

. تنفيذي مبيعات (عدد وظيفتين).

وقالت إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2018م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل هنـــا .