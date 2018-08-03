لوكاكو: مورينيو شخصية رائعة.. ويجعلنا نعيش جو أسري

نواف السالم(صدى):

أكد روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد أن مدربه جوزيه مورينيو شخص رائع جدا وماحدث منه أمر طبيعي ، مؤكدا ادائهم المبارايات من أجل النصر.

جاء ذلك بعد تعرض المدرب جوزيه مورينيو للانتقادات حول معاملته السيئة للاعبي فريقه، وقام لوكاكو بالدفاع عنه.

وقال لوكاكو: ” أنا أرى شخصية مختلفة تماما فهو رائع جدا، الناس يجب أن تتفهم إننا نلعب من أجل الفوز وليس من أجل الهزيمة وعندما نخسر فأنت تشعر بالضيق والغضب وهذا طبيعي لذا حينها ما يصدر منه يكون طبيعيا ” ، حسب مجلة ” بيزنس إنسايدر ” .

وأضاف المهاجم البلجيكي ” نحن نتبادل إلقاء النكات وأحيانا يرسل لي بعض النصائح الجيدة أو فيديو مضحك فهو حقا رجل يجعلنا نعيش جو أسري وهذا ما أعرفه عنه ” .

وكشف كوكاكو أن مورينيو كان سببا رئيسيا في انتقاله إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي قادما من إيفرتون حيث سجل 27 هدفا في 51 مباراة في كل البطولات.