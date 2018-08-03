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خميس مشيط تصدر بيانا توضيحيا حول أزمة انسداد مجرى السيل

خميس مشيط تصدر بيانا توضيحيا حول أزمة انسداد مجرى السيل
أبها(صدى):

أصدرت بلدية خميس مشيط، اليوم الجمعة، بيانًا توضيحيًا بشأن السيول على المحافظة وانسداد مجرى السيل.

وقالت البلدية في نص البيان : ” إشارة إلى المقطع المتداول بخصوص المطر الذي هطل على محافظة خميس مشيط لهذا اليوم نفيدكم أن الحدث عباراة عن تجمعات مطرية ، في حي الرصراص بالمحافظة كانت بسبب كمية المطر الغزيرة التي هطلت الساعة 12 ظهرًا وكانت مصحوبة بعوالق ترابية تسببت في انسداد مجرى السيل ” .

وتابعت : ” باشرت البلدية الموقع في الحال بطاقة بشرية بلغت 57 شخص وبإشراف مباشر من رئيس البلدية المكلف الدكتور محمد العاوي وفريق عمل إدارة الأزمات في البلدية ” .

واستكمل :” شاركت البلدية في إدارة الأزمة مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بأكثر من 25 معدة ما بين مضخات وشاحنات شفط المياه وعدد 4 شياول وبوكلين وتم نزح تلك المياه وتنظيف مجرى السيل ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1841 ] نشر منذ 52 دقيقة

هذا الشئ بيحتاج إلى متابعة مستمرة

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