وصول جثمان الشهيد ” الفهمي ” إلى جدة

نايف السالم(صدى):

وصل جثمان الشهيد محمد بن جميل بن بريك الطويري الفهمي – 27 عامًا، أحد منسوبي القوات البرية – اللواء المظلي – الكتيبة الرابعة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وستؤدَّى على الشهيد الصلاة بعد صلاة ظُهر غد السبت بالمسجد الحرام، بعد نقل جثمانه إلى مكة المكرمة.

وكان ” الفهمي ” قد استُشهد مساء الثلاثاء الماضي بالحد الجنوبي أثناء قيامه بواجبه للدفاع عن أرض الوطن.

يجدر الإشارة إلى أن “الفهمي” كان قد التحق بالخدمة العسكرية قبل ست سنوات، وقد تعرض لإصابة قبل عامين في قدمه أثناء مشاركته في الحد الجنوبي.