مستشفى الملك فيصل التخصصي تعلن عن 14 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للمقيمين والمواطنين؛ للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عددٍ من التخصصات.

وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الأتية:

. استشاري مساعد التخدير (الرياض).

. استشاري تخدير (عدد وظيفتين/ الرياض).

. محلل الخدمات الإلكترونية (الرياض).

. مصمم جرافيكس (الرياض).

. سكرتير أول (الرياض).

. اختصاصي- التصوير بالرنين المغناطيسي (الرياض).

. مشرف تمريض (الرياض).

. ممرض أول (عدد وظيفتين/ الرياض).

. مساعد أول سلسلة الإمدادات (عدد وظيفتين/ الرياض).

. فني سجلات طبية (الرياض).

. منسق تعليم شؤون التمريض (جدة).

ولفتت المستشفى إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف والتقديم متاح حتى تاريخ 1 أكتوبر 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل هنــا .