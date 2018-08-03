بعد احتكار الفنانين.. إمارة عسير تخلي مراسم قرية المفتاحة وتعيد تنظيمها

أبها(صدى):

وجهت إمارة منطقة عسير، اليوم الجمعة بإخراج جميع الفنانين من المراسم في قرية المفتاحة، ضمن خطة لتطوير المكان ومنح جميع الفنانين فرصاً عادلة.

ومن جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم الإمارة، سعد آل ثابت، إن قرية المفتاحة شهدت احتكار عدد من الفنانين للمراسم الخاصة بها دون غيرهم، الأمر الذي يتنافى مع العدالة التي تحتم منح الجميع الفرصة ذاتها، مؤكدا أن القرية تُعد ملكاً للجميع، وليس من حق أي أحد أن يستولي عليها، ويتعامل معها وكأنها من مقتنياته الشخصية.

وتابع آل ثابت أن إمارة منطقة عسير تقف على مسافة واحدة من جميع الفنانين والفنانات في المنطقة، وتسعى لخلق فرص متساوية للجميع ولتطوير المكان بما يجعله محضناً للفن التشكيلي ورواده.

وأضاف أن الإمارة ستتعامل بحزم مع من يحاولون استثارة الرأي العام من خلال ما وصفها ببعض الممارسات التي لا تمتّ لمهنية الفن التشكيلي بصلة، لافتاً إلى أن الإمارة سبق لها إبلاغ الفنانين والفنانات بخطة إعادة تنظيم المراسم في القرية.