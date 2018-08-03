بعد أن اغتصبها تحت تهديد االسلاح.. عشرينية تنتقم من ستيني بطريقة مروعة

القاهرة(صدى):

ألقت الجهات الأمنية المصرية، القبض على عشرينية؛ إثر قيامها بقتل ستيني أقبل على اغتصابها.

وفي التفاصيل قالت المتهمة إن المجني عليه وهو ستيني، استغل ليلة الحادثة ،غياب زوجها عن المنزل، وصعد إلى شقتها بحجة تسليمها أوراقًا خاصة بالمرافق، والرسوم الشهرية لها، ثم هددها بسلاح أبيض.

ولفتت إلى أنها لتنتقم منه قامت بترويضه، وخداعه برضاها عما حدث كونه أصبح ” أمرًا واقعًا “، لتحضر ” سكينا ” وتسدد له عدة طعنات أودت بحياته.

وقامت الزوجة بإخفاء الجثة ثم قامت بإلقائها بجوار مجرى مائي في إحدى قرى محافظة الشرقية في مصر.