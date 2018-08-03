بالصور.. إهمال طبي يعرض قدم الزهراني للبتر

تركية البدر(صدى):

بدأت معاناة المريض منذ شهر وذلك بعد دخوله للمستشفى تم تشخيص حالته بعد أن مكث أربعة أيام فى العناية المركزة .

قرر خلالها الأطباء إجراء عملية جراحية ثقب في المعدة خرج من بعدها المريض بغرغرينة في رجله عندما سأل أهل المريض عن سبب هذا الخطأ فى رجله كان جواب الأطباء إشعاع الليزر مما زاد من قلق وتوتر اهل المريض خاصة ان قدم المريض قبل العملية لم يكن بهآ اى عارض تقدم أهل المريض بشكوى لإدارة المستشفى فلم يجدوا اى تجاوب مما جعلهم يتقدموا بشكوى لوزارة الصحة فكان ردهم ان ينقل المريض إلى مستشفى الملك عبد العزيز او المدينة الطبية بمكة المكرمة وبما أن حالة المريض لا تسمح بنقله إلى مستشفى حكومي منذ اسبوعين واهل المريض يناشدون وزارة الصحة بنقل والدهم إلى مستشفى خاص يهتم ويعالج الحالة بشكل سريع ربما يسهم بعدم بتر قدم المريض ونحن بدورنا نناشد وزارة الصحة .

مما عهدناه منها بمثل هذه الحالات الطارئة هذا ونسأل الله الشفاء التام لكل مريض.