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القحطاني: تمنيت وجود برامج مسابقات للعلوم العصرية واليوم تحقق الحلم

القحطاني: تمنيت وجود برامج مسابقات للعلوم العصرية واليوم تحقق الحلم
علي القحطاني(صدى):

نشر مستشار الديوان الملكي ” سعود القحطاني ” ، عدد من التغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الجمعة ، والتي هنأ فيها الشابات السعوديات بعد فوزهن بالجائزة الأولى في هاكاثون الحج.

وقال ” القحطاني ” فى تغريدته ” غردت قبل أشهر بأمنيتي أن تكون برامج المسابقات وتلفزيون الواقع مهتمة بالعلوم العصرية واليوم -ولله الحمد- بدأنا في بناء اللبنة الأولى، شكرًا لـ mbc ، وسكاي نيوز ، وروتانا والقناة الرياضية، والشكر ممتد لهيئة الرياضة ورئيسها معالي الأخ ” تركي آل الشيخ ” على كل الدعم.

وأضاف ” القحطاني ” ، ” أبارك لجميع الفرق الفائزة في الهاكاثون الأكبر بالعالم هاكاثون الحج، ولكافة المشاركين من دول العالم، وخالص الشكر والتقدير للجنة التحكيم المميزة ولكافة الزملاء والزميلات في @SAFCSP والمتطوعين والمتطوعات، وشكري الخالص لكافة الرعاة بنهائي هاكاثون الحج.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1361 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق للجميع

[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 1 ساعة

نعم .. حتحلو يا قحطانى .

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