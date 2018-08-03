6 إصابات إثر حادث تصادم في طريق الجموم

حسين العلي(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعه ٦:١٣ من صباح اليوم الجمعه بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الجموم في اتجاه مكه وبه عدد من الإصابات وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٤فرق اسعافية وفرقة تدخل متقدم .

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان انه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٦ إصابات منها أصابتان حرجتان واصابة متوسطة و٣ اصابات طفيفة ،تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلوا إلى مستشفى حراء العام ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.