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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

6 إصابات إثر حادث تصادم في طريق الجموم

6 إصابات إثر حادث تصادم في طريق الجموم
حسين العلي(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في الساعه ٦:١٣ من صباح اليوم الجمعه بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الجموم في اتجاه مكه وبه عدد من الإصابات وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٤فرق اسعافية وفرقة تدخل متقدم .

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان انه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٦ إصابات منها أصابتان حرجتان واصابة متوسطة و٣ اصابات طفيفة ،تم تقديم العناية الإسعافيه للمصابين ونقلوا إلى مستشفى حراء العام ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1063 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يشفيهم

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