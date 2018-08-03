بالفيديو.. مذيعة تواجه عقوبة السجن إثر استفزازها لأطفال متهمين بتهريب بضائع

القاهرة(صدى):

أثارت مذيعة مصرية جدلا واسعا، عقب انتشار فيديو له خلال إجراء لقاء مع أطفال وشباب متهمين في قضية تهريب بضائع في بورسعيد.

وأظهر الفيديو قيام المذيعة باستجواب المتهمين بطريقة ” استفزازية ” – كما وصفها المصريين – مما جعل الشعب المصري يتضامن بشكل كبير مع المتهمين مطالبين بعقاب المذيعة التي لم تكن قادرة على إدارة الحوار بشكل لائق، بل تسببت في إثارة غضب الجميع.

وتواجه “مذيعة بورسعيد “، عقوبة السجن والغرامة ؛ على خلفية تصرفها المسيء للمتهمين؛ حيث خاطب المجلس القومي للطفولة والأمومة النائب العام لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتنص المادة 116 مكررا (ب) على أنه ” يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أى معلومات أو بيانات ، أو أى رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون “، وهو ما فعلته المذيعة بكشف هوية الأطفال المتهمين.

وفي السياق ذاته قرر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أن يتكفل بالأطفال المتهمين وأن يوفر لهم فرص للعمل، موجهًا انتقاد لاذع لمذيعة بورسعيد.

كما وكل ” ساويرس ” محامي للأطفال للتصالح مع الجمارك في قضية التهريب، والحفاظ على مستقبل الأطفال.