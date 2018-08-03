ريال مدريد: تعيين ” ألبيرت سيلاديس ” مساعدًا لـ لوبيتيغي

ماجد محمد(صدى):

كشف الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، عن تعيين ” ألبيرت سيلاديس ” المدرب السابق لمنتخب إسبانيا تحت 21 سنة، كمساعد للمدرب الجديد للريال ” جولين لوبيتيغي ” .

هذا وكان ” سيلاديس ” لاعبًا سابق في ريال مدريد لمدة أربعة مواسم من 2000 حتى 2005 ولعب 101 مباراة وحقق البطولة الأوروبية التاسعة كما فاز بالعديد من الألقاب المحلية والقارية الأخرى.

وترتبط مسيرة ” سيلاديس ” بالفئات السنية لمنتخب إسبانيا حيث شغل منصب مدرب منتخب تحت 21 سنة من عام 2014 حتى عام 2018 وحقق معه المركز الثاني في بطولة أوروبا عام 2017.