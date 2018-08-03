بالفيديو.. لحظة إعلان فوز فريق ترجمان بالجائزة الأولى بهاكاثون الحج

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو يرصد لحظة فرحة الشابات السعوديات بعد فوزهن بالجائزة الأولى في هاكاثون الحج.

وبين الفيديو فوز فريق ترجمان بالمركز الأول في أكبر هاكاثون في الشرق الأوسط.

وحرص فريق ترجمان على رفع علم المملكة على منصة التتويج بعد تغلبهن على مشاركين من أكثر من 50 دولة .

وقالت إحدى أعضاء فريق ترجمان: ” أنا أودعت أهلي وقتلهم بجيلكم بالمليون ” .

يذكر أنه انطلق مساء اليوم الحفل الختامي لـ هاكاثون الحج ، الذي يقيمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة بجدة، ودخلت المملكة لموسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن تمكن هاكاثون الحج، من كسر الرقم القياسي كأكبر عدد من المشاركين في العالم بتسجيله لـ 2950 مشاركاً.