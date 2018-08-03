فيدال في برشلونة لـ 3 مواسم

نواف السالم(صدى):

كشفت صحيفة ” سبورت ” الكتالونية عن اتمام برشلونة للاتفاق مع اللاعب فيدال نجم بايرن ميونخ للانتقال للنادي الكتالوني.

ولفتت إلى أنه لا ينقص سوى تفاصيل بسيطة مع البافاري للإعلان الرسمي عن الصفقة، حيث سينضم فيدال للبرسا لمدة ثلاثة مواسم، مقابل تسعة ملايين يورو سنويًا.

يجدر الإشارة إلى أن التعاقد مع فيدال جاء بناءً على طلب من إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الذي طالب بالتعاقد مع لاعب وسط يملك خبرة وقوة وشخصية ويمكنه تسجيل الأهداف ليحل محل بالولينيو.

وكان البايرن أعلن اليوم الجمعة، عن اجتياز فيدال للكشف الطبي، بعد مغادرته معسكر تدريب الفريق البافارى برفقة المدير الرياضى للنادى البافارى حسن صاح حمديتش.