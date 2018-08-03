” مش بيغسل سنانه “.. زوجة تطلب الطلاق من زوجها بعد 4 أيام !

أميرة خالد(صدى):

كشفت الشيخ أشرف موسى وهو مأذون شرعي، عن أغرب واقعة طلاق شهدها .

وفي التفاصيل قال المأذون أنه بعد 4 أيام من عقد قران زوجين،تفاجىء بمكالمة هاتفية من الزوج الذي صدمه برغبته في تطليق زوجته.

وتابع : ” كنت فاكر أنه عايز القسيمة، لكن اتضح إنه كان عايز يطلق وقال أنهما غير متفاهمين ” .

ولفت إلى أنه طلب منهما التأني، والحضور لمكتبه، الذي لم يخرج بعد قسيمة الزواج.

وعندما سأل عن الأسباب كانت الصدمة ، حيث قالت ” مبيغسلش سنانه، مش منظم، مش بينضف الحوض، كل يوم الصبح ببقى قرفانه منه ” .

وأضاف أنه تم الطلاق بالفعل بعد أربعة أيام من الزواج، ورغم أنه تم في عجالة إلا أن المأذون رآها أسبابا منطقية، فالفتاة من طبقة راقية ولها نظامها في الحياة.