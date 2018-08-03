” مش بيغسل سنانه “.. زوجة تطلب الطلاق من زوجها بعد 4 أيام !
كشفت الشيخ أشرف موسى وهو مأذون شرعي، عن أغرب واقعة طلاق شهدها .
وفي التفاصيل قال المأذون أنه بعد 4 أيام من عقد قران زوجين،تفاجىء بمكالمة هاتفية من الزوج الذي صدمه برغبته في تطليق زوجته.
وتابع : ” كنت فاكر أنه عايز القسيمة، لكن اتضح إنه كان عايز يطلق وقال أنهما غير متفاهمين ” .
ولفت إلى أنه طلب منهما التأني، والحضور لمكتبه، الذي لم يخرج بعد قسيمة الزواج.
وعندما سأل عن الأسباب كانت الصدمة ، حيث قالت ” مبيغسلش سنانه، مش منظم، مش بينضف الحوض، كل يوم الصبح ببقى قرفانه منه ” .
وأضاف أنه تم الطلاق بالفعل بعد أربعة أيام من الزواج، ورغم أنه تم في عجالة إلا أن المأذون رآها أسبابا منطقية، فالفتاة من طبقة راقية ولها نظامها في الحياة.
شاعر صدى[ عدد التعليقات: 232 ] نشر منذ 13 دقيقة
معاها حق أهم شي النظافة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51052 ] نشر منذ 4 دقائق
اعقب ياالوصخ الطمل ,,