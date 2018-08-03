المشرف العام بأم القرى: نسعى لاستكمال مدينة الطالبات الجامعية والمستشفى الجامعي

حسين العلي(صدى):

قال مستشار معالي مدير جامعة أم القرى والمشرف العام على إدارة المشاريع الدكتور محمد بن واصل الحازمي أن استراتيجية إدارة المشاريع ضمن خطة ” تمكين 2023 ” تتمثل في استكمال مشاريع المدينة الجامعية للطالبات بالعابدية والمستشفى الجامعي ، واستكمال مشروع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة ، بالإضافة إلى استكمال مشروع مبنى كلية الصيدلة ومبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية بالعابدية، ومشاريع مباني الكلية الجامعية بالقنفذة والليث ، وترميم مباني الكلية الجامعية بأضم.

وجاء ذلك في اجتماعه مع فريق خطة “تمكين” لمناقشة التوجهات الاستراتيجية للمشاريع ، وذلك بمكتبه بإدارة المشاريع بالمدينة الجامعية بالعابدية .

و أكد الدكتور محمد الحازمي أن الجامعة تسعى بأن تكون المساحة الفعلية المخصصة لكل طالب داخل الفصول والمعامل الدراسية ضمن المساحة المتعارف عليها دولياً وذلك في التخصصات الطبية والعلمية والأدبية، مؤكداً على أنه سيتم التركيز على تحسين البيئة البصرية داخل المدينة الجامعية من ناحية التشجير وزيادة المساحات الخضراء وتوفير عدد أكبر من المواقف المظللة للسيارات وتحسين مداخل الجامعة والجانب الجمالي فيها.

في ذات الشأن ثمن وفد فريق” تمكين ” شفافية طرح سعادة المستشار الدكتور محمد بن واصل الحازمي للموضوعات المتعلقة بالمشاريع، والتي تلبي رغبات منسوبيها وتساهم في الارتقاء بالمخرجات التعليمية والبحثية ، بالاضافة إلى كونها معلماً حضارياً وثقافياً لمكة المكرمة وزوارها.