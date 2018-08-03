إيلاف: 9 وظائف إدارية شاغرة للجنسين بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعربت شركة مجموعة ” إيلاف ” المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر، اليوم الجمعة، عن حاجتها لعاملين من الرجال والنساء لشغل عدد من الوظائف الإدارية، وذلك من حملة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس، للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا أمس الخميس ومستمر حتى تاريخ 2 نوفمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة وفقًا للمسميات الأتية ” عدد 7 وظائف وكيل المكاتب الأمامية (للرجال)، عدد وظيفتين مشرف المكاتب الأمامية (للجنسين).

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا .