مجموعة الراشد تعلن عن 47 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين؛ للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من “ الرياض، وجدة، والدمام ” .

وقالت إن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة فأدنى، في عدد من التخصصات.

وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الأتية:

. سائق (عدد 35 وظيفة).

. مسؤول موارد بشرية.

. مراسل.

. كهربائي.

. فني ميكانيكي.

. مشرف ورشة العمل.

. تنفيذي تسويق (عدد 3 وظائف).

. محاسب (عدد 3 وظائف).

. مشرف مستودع.

يجدر الإشارة إلى أن ا لتقديم متاح عبر موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف،والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 نوفمبر 2018م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل هنا .