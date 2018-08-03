  • الجمعة 3

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. مجموعة الراشد تعلن عن 47 وظيفة شاغرة

مجموعة الراشد تعلن عن 47 وظيفة شاغرة

مجموعة الراشد تعلن عن 47 وظيفة شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين؛ للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من “ الرياض، وجدة، والدمام ” .

وقالت إن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة فأدنى، في عدد من التخصصات.
وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الأتية:
. سائق (عدد 35 وظيفة).
. مسؤول موارد بشرية.
. مراسل.
. كهربائي.
. فني ميكانيكي.
. مشرف ورشة العمل.
. تنفيذي تسويق (عدد 3 وظائف).
. محاسب (عدد 3 وظائف).
. مشرف مستودع.
يجدر الإشارة إلى أن ا لتقديم متاح عبر موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف،والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 نوفمبر 2018م.
وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل هنا .


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *