مجموعة الراشد تعلن عن 47 وظيفة شاغرة
كشفت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين؛ للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من “ الرياض، وجدة، والدمام ” .
وقالت إن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة فأدنى، في عدد من التخصصات.
وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الأتية:
. سائق (عدد 35 وظيفة).
. مسؤول موارد بشرية.
. مراسل.
. كهربائي.
. فني ميكانيكي.
. مشرف ورشة العمل.
. تنفيذي تسويق (عدد 3 وظائف).
. محاسب (عدد 3 وظائف).
. مشرف مستودع.
يجدر الإشارة إلى أن ا لتقديم متاح عبر موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف،والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 نوفمبر 2018م.
وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل هنا .
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