حساب المواطن: 4 شروط تسمح للزوجة بالتسجيل في البرنامج

علي القحطاني(صدى):

كشف حساب المواطن، اليوم الجمعة، عن الحالات التي يتم فيها تسجيل الزوجة كرب أسرة في البرنامج.

وذلك بعد تلقيه سؤالًا من مواطنة تُدعى ” سهام ” عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” جاء فيه: ” عُقد قراني فهل ينزل لي حساب المواطن مثلما كان في السابق أم ينزل بحساب الزوج ؟ ” .

وأجابت خدمة العملاء بحساب المواطن على السؤال بالأتي : لا يمكن للزوجة التسجيل إلا في الحالات التالية ” المهجورة، زوجة السجين، زوجة فاقد الأهلية، السعودية المتزوجة من غير سعودي ” ، ويمكن للزوج إضافتك كتابع.

والجدير بالذكر أن برنامج ” حساب المواطن ” يستهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

ويواصل برنامج حساب المواطن التسجيل في دورة الدفع العاشرة التي سيتم إيداعها في العاشر من شهر سبتمبر المقبل ويستمر التسجيل في دورة الدفع العاشرة حتى يوم العاشر من شهر أغسطس المقبل وهو موعد إيداع الدفع التاسعة من الدعم.