البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن 4 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك الإسلامي للتنمية، عن توفّر 4 وظائف إدارية شاغرة للمواطنين والمقيمين؛ للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأوضح البنك أن الوظائف المتوفرة لحمَلة درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات.

وجاءت الوظائف المتاحة تحت المسميات الأتية:

. مسؤول خدمات المرافق اللامركزية: درجة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، الهندسة)، أو أي مجال ذي الصلة.

. مدير قسم الاستثمار: درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية)، أو المجالات ذات الصلة.

. مدير النزاهة والأخلاق: درجة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (إدارة الأعمال، القانون)، أو المجالات ذات الصلة.

. مساعد أول- قانوني: درجة الماجستير في تخصص القانون.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 31 أغسطس 2018م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، أدخل هنا :