صاحبة مركبة الدمام المحروقة تطالب بتعهدا بعدم التعرض

نايف السالم(صدى):

شهدت الأيام الماضية واقعة قيام رجل بإشعال الحريق بمركبة وهي متوقفه.

وبعد ضبط المتهم وتحويل القضية للنيابة العامة، طالبت صاحبة المركبة بتعويض عن سيارتها التي تضررت ، بالإضافة للحصول على تعهد بعدم التعرض من الجاني.

وكان والد المواطنة المتضررة قدم خطابا لأمير المنطقة الشرقية يطلب فيه أخذ حق ابنته من الجاني، والحصول على ثمن سيارتها كاملًا.

وكانت شرطة الشرقية ضبطت الجاني وهو عشريني تعمد إحراق السيارة، التي كانت متوقفه في شارع رئيسي بأحد أحياء الدمام.