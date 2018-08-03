مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة تدين الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجداً شرق أفغانستان

نايف السالم(صدى):

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجدًا بإقليم بكتيا شرق أفغانستان، مسفرًا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر، في هذا الصدد، التأكيد على تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة في جهودها لمكافحة الإرهاب، مؤكداً كذلك موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وختم المصدر تصريحه، بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللشقيقة جمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعباً، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.