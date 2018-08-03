التحالف : الحوثيون استهدفوا مستشفى الثورة بقذائف الهاون في الحديدة
أوضح العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن، اليوم الجمعة، أن ميليشيات الحوثي استهدفت مستشفى الثورة وسوق السمك في الحديدة بقذائف الهاون.
وأضاف ” المالكي ” في مؤتمر صحفي أن التحالف طور كثير من قواعد الاشتباك، نظراً لطبيعة العمليات العسكرية.
وشدد على أن قوات التحالف تطبق أعلى المعايير الدولية في عمليات الاستهداف في اليمن.
وتابع : ” اصطدام سفينة في الحديدة يؤكد فشل الميليشيات في إدارة الميناء ” ، لافتًا إلى أن سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي يضر باليمنيين والمجتمع الدولي.
وأشار إلى استمرار التحالف في عملياته لاستعادة ميناء الحديدة والساحل الغربي.
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