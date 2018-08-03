التحالف : الحوثيون استهدفوا مستشفى الثورة بقذائف الهاون في الحديدة

فهمي محمد(صدى):

أوضح العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن، اليوم الجمعة، أن ميليشيات الحوثي استهدفت مستشفى الثورة وسوق السمك في الحديدة بقذائف الهاون.

وأضاف ” المالكي ” في مؤتمر صحفي أن التحالف طور كثير من قواعد الاشتباك، نظراً لطبيعة العمليات العسكرية.

وشدد على أن قوات التحالف تطبق أعلى المعايير الدولية في عمليات الاستهداف في اليمن.

وتابع : ” اصطدام سفينة في الحديدة يؤكد فشل الميليشيات في إدارة الميناء ” ، لافتًا إلى أن سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي يضر باليمنيين والمجتمع الدولي.

وأشار إلى استمرار التحالف في عملياته لاستعادة ميناء الحديدة والساحل الغربي.