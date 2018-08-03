هيئة السوق المالية توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة السوق المالية، اليوم الجمعة، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء.

وأوضحت السوق المالية أن الوظائف والشروط هي أخصائي أول- إدارة التوعية/ وحدة مركز الاتصال ، ولابد أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (إدارة أعمال، تسويق، مالية)،و أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، وخبرة (8) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (6) سنوات لدرجة الماجستير في مجال (السوق المالية، التسويق، التواصل الرقمي)، أو ما يعادلها.

وتوفر وظيفة أخصائي ثاني- إدارة تطبيقات الأعمال/ الإدارة العامة لتقنية المعلومات، لابد أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (الحاسب الآلي، نظم المعلومات)، أو ما يعادلها، وأن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، والخبرة (5) سنوات لدرجة البكالوريوس أو خبرة (3) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في لديه خبرة في تطوير أتمتة الأنظمة باستخدام (Net Java)، خبرة في إدارة المشاريع، ويفضل أن يكون لديه خبرة في إدارة إجراءات الأعمال (Business Process Management)، ومجال تطبيقات الأعمال، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

كما أعلنت عن توفر فرصة مستشار أول- الإدارة العامة لتقنية المعلومات، ولابد أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (الحاسب الآلي، نظم المعلومات)، أو ما يعادلها، و أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، خبرة (17) سنة لدرجة البكالوريوس، أو (13) سنة لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال تقنية المعلومات أو ما يعادلها.

وأضافت الهيئة أن الشروط العامة للوظائف هي التفرغ التام، و أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية، و اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية، واجتياز المقابلات الشخصية.

وطالبت هيئة السوق المالية الراغبين والراغبات في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة الدخول على رابط التوظيف عن طريق الموقع الإلكتروني: (هنــــا)، والتقديم على الوظائف المعلنة، مع العلم بأنه يوجد في الموقع خطوات إنشاء الحساب والتقديم على الوظائف، كما أن آخر يوم للتقديم على هذه الوظائف سيكون بعد شهر من تاريخ الإعلان.