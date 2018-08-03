صحة الباحة تُكمل مساهمتها في خدمة ضيوف الرحمن

إبراهيم الزهراني(صدى):

أكملت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة مساهمتها في خدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.

حيث وفرت ادارة الصحة العامة لقاحات الأنفلونزا الموسمية ولقاحات الحمي الشوكية بدعم من وزارة الصحة في عدد من المراكز الصحية إضافة إلي منشورات توعوية وخدمات صحية وعلاجية ووقائية للحجاج العابرين عبر منطقة الباحة على مدار الساعة وخلال أيام الأسبوع بالإضافة إلي المشاركة في موسم الحج في المشاعر المقدسة بالسيارات الخدمية بالاضافة الى مشاركة ادارة الطواري والأزمات بصحة الباحة التي بلغت 8 سيارات اسعاف مع السائقين والكوادر الآسعافية.

هذا وقد اكدت الادارة الصحية بمنطقة الباحة على مختلف المستشفيات والمراكز الصحية التي تقع على أو بالقرب من خط سير الحجيج أهمية السعي لتذليل كافة الصعوبات أو المشكلات الصحية التي تواجه ضيوف الرحمن مع مضاعفت كميات الدواء .

علما بأن المنطقة تسهم في خدمة ضيوف الحج سنويا بالمشاركة في انتداب موظفيها من أطباء وفنيين وإداريين يشاركون مع فريق الوزارة في المواقع الصحية بالمشاعر المقدسة مع إرسال سيارات إسعاف وسيارات خدمية بسائقيها كما يقوم بنك الدم بتجهيز كميات دم وافية لسد الاحتياج هناك أولاً بأول .