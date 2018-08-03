مدرب تشيلسي: لا أعلم شيء عن مستقبل كورتوا

نواف السالم(صدى):

زاد مدرب تشيلسي ساري، اليوم الجمعة، الشكوك حول مستقبل الحارس البلجيكي كوروتوا.

ولم يؤكد ” ساري ” على بقاء أو رحيل الحارس البلجيكي في الوقت الذي زادت فيه التكهنات حول مستقبله مع البلوز أو رحيله للريال.

وقال ساري في مؤتمر صحافي: ” حتى الآن كورتوا هو حارس تشيلسي.. لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل.. الأمر يعتمد على النادي وعليه بشكل خاص ” .

يجدر الإشارة إلى أن الحارس البلجيكي يرغب في الانتقال لريال مدريد والعودة إلى العاصمة الإسبانية، حيث يعيش أبناؤه.