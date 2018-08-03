بالفيديو.. 3 توائم من ذوي الاحتياجات يستقبلون خادمتهم في مشهد مؤثر بالمطار

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة استقبال ثلاثة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة توائم خادمتهم الإثيوبية القادمة من إجازتها؛ في المطار .

وأبان الفيديو فرحة الأطفال الثلاثة أطفال أثناء لقاء خادمتهم رغم صعوبة تنقلهم بسبب الإعاقة، وتحركهم على كراسٍ متحركة، حيث ظلوا بالقرب من درج مرتفع في المطار، وعندما رأوها بدت عليهم الفرحة وتقدمت البنت بكرسيها لتسبق أخويها في استقبالها، وعندما وصلت إليها احتضنتها الخادمة وقبّلتها، وفعلت بالمثل مع أخويها، وسط فرحة كبيرة بعودتها.

الجدير بالذكر أن الأسرة تعامل الخادمة كأنها واحدة منهم ، حيث استُقدمت عندما كان عمر التوائم الثلاثة لا يتجاوز العامين، وأصبحت ترافقهم ليل نهار ومكثت 6 سنوات رفضت خلالها الذهاب في إجازة إلا بعد إلحاح من الأسرة.