تفاصيل نجاة مصري من غرق السفينة الشهيرة ” تايتانيك ” ووفاة 12 شاب عربي

القاهرة(صدى):

روى حفيد الناجي المصري الوحيد حمد حسب بريك تفاصيل نجاة جده من غرق سفينة تايتانيك خلال رحله له لقضاء عدة أيام في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال ” محمد سراج الدين ” حفيد الناجي المصري الوحيد، أن جده كان من الحاصلين على شهادة العالمية من الأزهر الشريف، وقد تلقى دعوة من الزوجين ” ميرا وهنرى هاربر ” ، للسفر معهما في رحلة لقضاء عدة أيام في العاصمة الفرنسية باريس،على السفينة التي حيكت عنها الأساطير بأنها ” السفينة التي لا تغرق ” .

وتابع الحفيد أن التذكرة لم تكن مجرد تذكرة للسفر على متن الدرجة الأولى بسفينة تايتانيك الشهيرة، إنما كانت تشمل رحلة على متنها في العواصم الأوروبية، حيث بلغ ثمن التذكرة حينها 4٫350 دولار، مضيفا أن جده كان ضمن 12 شابًا عربيًا على متن السفينة حين غرقها.

وأضاف: تشبّث أولئك الشباب بإحدى زوايا تايتانيك قائلين في رثاء أنفسهم: ” ابكى ونوحى يا حردين.. على الشباب الغرقانين.. غرق منك 11 شاب بسن الـ 25.. منهم سبعة عزّابى.. والبقية مزوجين ” ، بينما حالف حمد الحظ ونجا بحياته.

واختتم حديث قائلا: بأن جده أخبر رفيقه وزوجته الأمريكيين بأنهم ” لن يغرقوا وستُكتب لهم النجاة ” ، وبالفعل نجا الشاب المصري وعاد إلى بلده مصر ليترك لأحفاده قصة درامية كتلك القصص التي تمت معالجتها من قبل أفلام هوليوود.