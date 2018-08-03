بالفيديو والصور.. انطلاق الحفل الختامي لـ ” هاكاثون الحج “

نايف السالم(صدى):

انطلق، مساء اليوم الجمعة، الحفل الختامي لـ هاكاثون الحج ، الذي يقيمه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة بجدة.

ودخلت المملكة لموسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن تمكن هاكاثون الحج، من كسر الرقم القياسي كأكبر عدد من المشاركين في العالم بتسجيله لـ 2950 مشاركاً.

ويخصص الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة جوائز لهذا الحدث وتمويلاً لمشاريع المشاركين تصل قيمتها إلى مليونَي ريال سعودي، بهدف تحويل أفكار المشاركين إلى مشاريع، حيث قُسِّمت الجائزة إلى ثلاثة مراكز؛ نصيب المركز الأول منها مليون ريال، فيما يحصل الفائز الثاني على 500 ألف ريال، والثالث على 350 ألف ريال، في حين تذهب 150 ألف ريال جائزةً للتميُّز.