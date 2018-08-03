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المخرجة هيفاء المنصور تكشف عن نيتها تصوير فيلم جديد بالمملكة

المخرجة هيفاء المنصور تكشف عن نيتها تصوير فيلم جديد بالمملكة
أماني الغامدي(صدى):

قالت المخرجة هيفاء المنصور ، إنها توي تصوير فيلم جديد في المملكة اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل.

 

وأضافت ” المنصور ” : ” المملكة السعودية تغيرت مقارنة بالمرحلة التي صورت فيها فيلم وجدة ” ، ويعد الفيلم الطويل الأول للمخرجة والذي قامت بتصويره 2013.

وأوضحت : ” الآن لدينا صندوق للسينما يدعم مشروعي المقبل ” ، موضحة أن مشروعها القادم حول حاملة شهادة دكتوراه سعودية تقرر الترشح للانتخابات البلدية ” .

وأكدت : ” من الرائع أن أكون جزءًا من تطور السينما في البلاد ” .

 

يجدر الإشارة إلى أن السينما تشكل أحد المحاور الرئيسية في خطة ” رؤية 2030 ” التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العام 2017 – حفظه الله – لتنويع مصادر الدخل بالمملكة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5069 ] نشر منذ 2 دقيقتين

يلااااا تعالي *!!
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أنتي ** أولاااا من غيركـ – بمعنى ( الأسبقيه ) **!! هي أصلا خلاص …………….. *!!!!!
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ههههههههههههههههههه هههههههههههههه ههههههههههههههههه

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