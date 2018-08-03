بالفيديو.. قاضي يأمر بتكميم متهم قبل النطق بالحكم

واشنطن(صدى):

أمر القاضي ” جون روسو ” في محكمة ولاية كليفلاند، بتكميم فم مدان بشريط لاصق قبيل النطق بالحكم، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها بمحكمة أمريكية.

جاء قرار ” القاضي ” نتيجة لعد توقف المدان عن مقاطعته خلال الجلسة المخصصة للنطق بالحكم في هذه القضية، حتى استشاط ” روسو ” غضبًا واحتد صوته، ونفد صبره بعد مواصلة المدان الكلام من دون توقف، فأمر رجال الشرطة بتكميم فمه.

ومن جانبهم نفذ رجال الشرطة المتواجدين بالقاعة، القرار وقاموا بتكميم فم المدان بشريط لاصق أحمر، ثم قام القاضي بنطق الحكم وأدان المتهم بالسطو المسلح بالسجن 24 عامًا، وذلك بعد اتهامه بالسرقة وحيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة.

وتشير الواقعة إلى أن ” المتهم ” علم مسبقًا بأن العقوبة ستكون ثقيلة، فأراد أن يثأر من القاضي بأن يثير حنقه ويفسد مزاجه بهذه الطريقة.