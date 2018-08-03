برشلونة على أعتاب التخلص من 3 لاعبين مع اقتراب الموسم الجديد

ماجد محمد(صدى):

يستعد برشلونة الإسباني في الوقت الحالي للتخلص من ثلاثة لاعبين من تشكيلة الفريق قبل انطلاق صافرة الموسم الكروي.

جاء ذلك في الوقت الذي تُواصل فيه بعض الأندية الأوروبية تعزيز صفوفها بعدة لاعبين مميزين، حيث أيام قليلة وتعود عجلة الدوريات إلى الدوران من جديد، في موسم يُتوقع أن ترتفع فيه حدة المنافسة، لاسيما وأن فترة الانتقالات الصيفية، شهدت رحيل لاعبين ذو قامة عن فرق دافعوا عن قميصها لعدة سنوات.

وذكر موقع ” سبورتس كيدا ” أن النادي الكاتالوني، يجب أن يتخلص من ثلاثة لاعبين الذين فشلوا في تقديم الإضافة لـ ” البلوغرانا ” ، رغم حصولهم على أكثر من فرصة لإثبات علو كعبهم فوق المستطيل الأخضر، وذلك قبل إعطاء صافرة انطلاق الموسم الجديد.

أول اللاعبين المرشحين لمغادرة البرسا، هو المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين الذي عانى من كثرة الإصابات مع الفريق الكاتالوني، حيث لعب في الموسم الماضي فقط 14 مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، ووجد صعوبة في الاندماج مع الفريق الكاتالوني منذ التحاقه به في 2014 قادماً من آرسنال اللندني، كما ان قيمته انخفضت كثيراً في سوق اللاعبين .

و من بين الـ 3 لاعبين، اللاعب ياري مينا الذي انتقل إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي الماضي، قادماً من بالميراس البرازيلي، و فشل الكولومبي في فرض نفسه، إذ لعب ست مباريات فقط ولازم دكة بدلاء ” البلوغرانا ” لفترة طويلة، وغادرت الفريق صفقة مُربحة للاعب والنادي على حد سواء، وذلك بعد تأقله مع المنتخب الكولومبي في مونديال روسيا الأخير، جعله بالخصوص محط أنظار العديد من الأندية الإنجليزية الكبيرة.

وعلى جانب أخر تنهال الانتقادات على لاعب الوسط أندريه غوميز، منذ التحاقه بكتيبة برشلونة سنة 2016 حيث أنه عجز عن فرض نفسه في تشكيلة برشلونة، فضلاً عن ذلك، قدم في أغلب المباريات التي شارك فيها أداء باهتاً للغاية.

وأكد موقع ” سبورتس كيدا ” ، أن الآرسنال هو الأقرب لخطف أندريه غوميز في فترة الانتقالات الصيفية، التي سيسدل الستار عليها في إنجلترا بعد أيام قليلة.