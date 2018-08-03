لوكا مصمم على الرحيل.. ويحاول اقناع الريال

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن لعنة رحيل كريستيانو رونالدو من الدروي الإسباني إلى الدوري الإيطالي قد تلحق بالعديد من اللاعبين .

وفي هذا السياق أصبح لوكا مودريتش نجم الريال الكرواتي متمسكًا بالرحيل إلى ميلان لينضم إلى رونالدو في الدوري الإيطالي.

وأكدت صحيفة ” غازيتا ديلو سبورت ” الإيطالية، اليوم الجمعة، على أن قائد كرواتيا سيلتقي مع فلورنتينو بيريز في محاولة لإقناعه بالسماح له بمغادرة النادي لإنتر ميلان.

ويرغب لوكا صاحب الـ 32 عاما في خوض تحديات جديدة ؛ لذلك سيحاول أن يقنع بيريز بأنه يريد الرحيل نظرًا للطموحات الكبيرة في إنتر ميلان؛ حيث يرغب في أن يكون جزءًا من إنتر، حيث وصل وكيل أعماله إلى المدينة الإيطالية نظرًا لأنه وكيل أعمال شيمة فرساليكو الذي وقع لميلان قبل أيام.