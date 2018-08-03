جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل: وظائف تعليمية شاغرة بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن وجود وظائف شاغرة بمسمى ” مدرس لغة إنجليزية ” ، ومقرها عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة، وذلك عن طريق المسابقة العامة.

وأوضحت ” الجامعة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من يوم الأحد بتاريخ 23/ 11/ 1439هـ الموافق 5 أغسطس ومستمر لمدة 10 أيام .

وأكدت ” الجامعة ” ، أن التقديم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني هنـــا..

بالإضافة إلى إرفاق المؤهلات العلمية والخبرات العملية حسب الشروط المرفقة.

ومن جانبه أكد المهندس ” طفيل اليوسف ” مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، أن شروط الوظائف في قسم اللغة الإنجليزية للماجستير” المستوى السادس ” هي : وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في التخصصات التالية: تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها (TESOL)، واللغويات التطبيقية (Applied Linguistics) ، وتدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (TESL)، وتدريس اللغة الإنجليزية للأغراض الأكاديمية (EAP)، وتدريس اللغة الإنجليزية للأغراض الخاصة (ESP).

وأضاف ” اليوسف ” ، أنه من ضمن الاشتراطات أيضًا ألا يقل التقدير العام في مرحلة الماجستير عن جيد جدًا، وأن يجتاز الامتحان التحريري للوظيفة المتقدم عليها، واستكمال المقابلة الشخصية من قِبَل القسم المختص.

وأشار ” اليوسف ” ، إلى أن بخصوص البكالوريوس ” المستوى الخامس والرابع ” يشترط أن لا يقل التقدير العام في مرحلة البكالوريوس اللغة الإنجليزية وأدبها عن جيد جداً، وأن يكون حاصلاً على درجة (7) أو أكثر في نظام تقييم اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS)، وأن يكون لدى المتقدم خبرة عملية في تدريس اللغة الإنجليزية لطلاب الجامعة لا تقل عن سنتين، واجتياز الامتحان التحريري للوظيفة المتقدم عليها، وأن يستكمل المتقدم المقابلة الشخصية من قِبَل القسم المختص.