هل للمكفوفين إعانات سنوية من التأهيل ؟ .. ” العمل ” تجيب
أوضحت وزارة العمل، اليوم الجمعة، حقيقة أن يكون للمكفوفين إعانات سنوية في التأهيل الشامل.
وأجابت ” العمل ” على تساؤل أحد المواطنين عبر ” تويتر ” ، والذي وجه سؤلًا حول وجود إعانات سنوية للمكفوفين من التأهيل غير الراتب الشهري 1666 ريال.
وقالت ” العمل ” : ” لا توجد مساعدة مقطوعة في التأهيل الشامل، وللتقديم على المساعدة المقطوعة الرجاء التوجه إلى مكتب الضمان الاجتماعي لتتم دراسة الحالة “.
فهد[ عدد التعليقات: 1836 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيكم العافية
نوير[ عدد التعليقات: 1053 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاكم الله كل خير
نهى[ عدد التعليقات: 1053 ] نشر منذ 22 دقيقة
بيض الله وجهكم
فيصل[ عدد التعليقات: 1356 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله يعطيكم العافية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51045 ] نشر منذ 1 دقيقة
خير ان شاء الله ,,