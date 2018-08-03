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هل للمكفوفين إعانات سنوية من التأهيل ؟ .. ” العمل ” تجيب

هل للمكفوفين إعانات سنوية من التأهيل ؟ .. ” العمل ” تجيب
نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة العمل، اليوم الجمعة، حقيقة أن يكون للمكفوفين إعانات سنوية في التأهيل الشامل.

وأجابت ” العمل ” على تساؤل أحد المواطنين عبر ” تويتر ” ، والذي وجه سؤلًا حول وجود إعانات سنوية للمكفوفين من التأهيل غير الراتب الشهري 1666 ريال.

وقالت ” العمل ” : ” لا توجد مساعدة مقطوعة في التأهيل الشامل، وللتقديم على المساعدة المقطوعة الرجاء التوجه إلى مكتب الضمان الاجتماعي لتتم دراسة الحالة “.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1836 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 1053 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاكم الله كل خير

[ عدد التعليقات: 1053 ] نشر منذ 22 دقيقة

بيض الله وجهكم

[ عدد التعليقات: 1356 ] نشر منذ 2 دقيقتين

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 51045 ] نشر منذ 1 دقيقة

خير ان شاء الله ,,

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