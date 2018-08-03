هل للمكفوفين إعانات سنوية من التأهيل ؟ .. ” العمل ” تجيب

نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة العمل، اليوم الجمعة، حقيقة أن يكون للمكفوفين إعانات سنوية في التأهيل الشامل.

وأجابت ” العمل ” على تساؤل أحد المواطنين عبر ” تويتر ” ، والذي وجه سؤلًا حول وجود إعانات سنوية للمكفوفين من التأهيل غير الراتب الشهري 1666 ريال.

وقالت ” العمل ” : ” لا توجد مساعدة مقطوعة في التأهيل الشامل، وللتقديم على المساعدة المقطوعة الرجاء التوجه إلى مكتب الضمان الاجتماعي لتتم دراسة الحالة “.