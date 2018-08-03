بالفيديو.. أحد أبناء قبيلة الغفران يفتح النار على تنظيم الحمدين

طلال الضوي(صدى):

خرج مواطن قطري ينتمي إلى قبيلة الغفران القطرية، التي تعاني من ظلم وتعنت النظام القطري الفاسد؛ ليفضح ممارسات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة.

ووثق المواطن فيديو له من أمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الواقعة في الدوحة، موضحًا أنه تم تقديم العديد من الشكاوى من قٍبل أبناء القبيلة للحصول على حقوقهم ولكن اللجنة تتجاهل ذلك.

ولفت المواطن إلى الظلم الذي تعرض له هو وأبناء قبيلته على يد تنظيم الحمدين على مدار سنوات؛ ليعلن عن هويته التي سعى النظام القطري إلى حرمانه منها هو وأبناء قبيلة الغفران.

يجدر الإشارة إلى أن النظام القطري الفاسد حرم أبناء قبيلة الغفران من جنسيتهم؛ حيث تعد إسقاط الجنسية أحد وسائل العقاب التي تستخدمها قطر ضد من يعبر عن رأيه بحرية ، فليس فقط قبيلة الغفران وحدها التي حرمت من جنسيتها، بينمت شهد العام الماضي موجة من إسقاط الجنسية عن شيوخ القبائل القطرية التي رفضت ممارسات ” تميم ” الظالمة.

و تعرض نحو 6 آلاف شخص من أبناء القبيلة للتهجير القسري ومصادرة الأموال من السلطات القطرية، بعد إسقاط جنسياتهم دون وجه حق، في انتهاكات مستمرة منذ أكثر من 20 عامًا.

ولاقى الفيديو تفاعل وتعاطف مع أبناء القبيلة؛ منددين بمواقف النظام القطري الذي يظلم الشعب ؛ ليضمن صمتهم ضد انتهاكاته؛ حيث لفت بعض المغردين عبر منصة ” تويتر ” ، إلى أن الحكومة لا تعترف أصلا بأن هناك أحدًا من القبيلة متضرر.